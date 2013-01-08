В селе Юшково Челябинской области в пожаре погибли три маленьких ребенка

В Челябинской области в селе Юшково Каслинского района вечером в понедельник, 7 января, при пожаре погибли три малолетних ребенка. Пожарные прибыли на место происшествия, получив сообщение о том, что горит жилой дом по улице Дзержинского.

Огнеборцы обнаружили открытое горение дома по всей площади. Пожарные быстро смогли ликвидировать возгорание, но спасти девочек 3 и 4 лет, а также новорожденную малышку не удалось. 26-летняя мать погибших детей жива. По некоторым данным, в момент пожара она была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина с ожогами доставлена в больницу.

Отец погибших девочек во время трагедии дома не был.

Местные СМИ сообщают, что семья, в котоой погибли трое малышей, находилась на контроле в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Каслинскому району. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав.