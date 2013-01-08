В Новокузнецке при пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человека

В Новокузнецке сегодня ранним утром два человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном доме № 16 на улице Радищева в Орджоникидзевском районе. При взрыве и последовавшем за ним пожаре девять человек пострадали, в том числе трое детей.

По данным Главного управления МЧС России по региону, сигнал о возгорании в 9-этажном доме поступил на пульт единой диспетчерской службы в 04:14 мск. По словам очевидцев, сначала раздался хлопок, после которого произошло возгорание. Проводилась эвакуация жителей дома.

20 жильцов были размещены в здании детского сада. Установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующем возгоранием 3-х квартир на 7 и 8 этажах. Частично нарушены внутрикомнатные перегородки и потолочные перекрытия в одной комнате. Существует версия, что пожар мог начаться после взрыва газового баллона. Но дом не был газифицирован.

Как передает РИА Новости, по требованию губернатора Амана Тулеева, в Кузбассе начались проверки жилых домов на предмет самовольно установленного газового оборудования.

Людям, пострадавшим в результате взрыва и пожара, будет оказана материальная помощь. За счет средств местного бюджета будут отремонтированы пострадавшие при пожаре квартиры.

По некоторым данным, ремонт в доме уже начался.