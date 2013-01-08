Тело гражданина России пролежало в гостинице в Перу четыре дня

В Перу в одной из гостиниц в городе Куско в понедельник, 7 января, обнаружено тело гражданина России. Представитель прокуратуры по работе с туристами Мануэль Майорга сообщил, что скончавшемуся россиянину было 32 года.

Установлено, что мужчина прибыл в Куско 3 января. Его тело без видимых следов насилия нашли в комнате номер 406 гостиницы Platinum Palace в квартале Ванчак города Куско, расположенного на юго-востоке страны.

По данным медэкспертизы, смерть туриста из России наступила четыре дня назад.

Полиция проводит расследование всех обстоятельств гибели россиянина. По одной из версий, мужчина скончался после приема айяуаски ("лиана мертвых" на языке кечуа). Айяуаски - сильнодействующий напиток с психоактивным эффектом, который изготавливают коренные жители бассейна реки Амазонка. Его потребление вызывает видения из глубинных слоев подсознания, но крайне опасно без соответствующей подготовки под наблюдением шамана, сообщает РИА Новости.

Город Куско расположен в 580 километрах от Лимы. Ранее он был столицей империи инков, рядом с ним находится всемирно известный памятник индейской цивилизации Мачу-Пикчу. К нему ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всего мира.