В вологодской исправительной колонии в пожаре погибли трое

В понедельник на сайте ГУ МЧС России по Вологодской области сообщается, что в исправительной колонии № 17 в поселке Шексна во время пожара погибли три человека, еще один пострадал. Всего было эвакуировано 50 заключенных.

По данным пресс-службы МЧС, в колонии загорелась кровля изолятора: "Возгорание кровли изолятора исправительной колонии 17 в поселке Шексна произошло в 16:25 мск. Пожар удалось потушить за 40 минут, однако при пожаре пострадали четыре человека, трое из которых скончались в больнице".

Площадь пожара составила 50 кв. метров. На тушение были направлены 33 пожарника и 12 единиц техники.

Напомним, весной 2012 года из этой же колонии совершил побег на вертолете один из заключенных, однако через несколько часов он был пойман, а его соучастники были пойманы через несколько дней.