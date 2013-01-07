В Москве задержан дворник, сломавший челюсть школьнику

В понедельник в пресс-службе главного управления МВД Москвы сообщили, что сотрудники полиции задержали дворника, который подозревается в нанесении телесных повреждений 12-летнему школьнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе рассказали, что "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД по Юго-Западному округу столицы задержан гражданин республики Узбекистан 1977 года рождения, который работает дворником в Москве. Он подозревается в нанесении телесных повреждений 12-летнему школьнику".

Сотрудник пресс-службы также уточнил, что мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "закрытый перелом нижней челюсти и сотрясение мозга".

"По рассказу ребенка, он со своими друзьями играл в снежки на территории школы № 2008 и случайно они попали снежком в этого дворника. Затем дворник погнался за детьми, в процессе погони сломал лопату и ее черенком кинул в сторону детей, попав одному из них в лицо", - отметили в пресс-службе.