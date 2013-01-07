В московском автосервисе во время пожара погиб человек

В понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в автосервисе на Ильменском проезде произошел пожар, жертвой которого стал один человек, его личность в настоящее время устанавливается.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что "утром в понедельник произошел пожар в здании автосервиса по адресу: Ильменский проезд, дом 10, на площади 250 кв. м. В ходе пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего".