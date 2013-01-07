В Москве ищут дворника, избившего 11-летнего школьника

В Москве оперативники ищут дворника, избившего 6 января, в воскресенье вечером, около школы на Изюмской улице 11-летнего мальчика.

В столичную полицию из больницы накануне поступило сообщение о доставленном в медицинское учреждение школьнике 2001 года рождения с закрытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга. Пострадавший ребенок рассказал, что его ударил дворник азиатской внешности. Полиция проверяет эту информацию.