В Подмосковье на 62 км трассы М-3 в ДТП погиб полицейский

Сотрудник полиции - боец Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве - погиб сегодня ранним утром в результате ДТП в Подмосковье на 62 километре трассы М-3.

Около 4:00 мск, водитель автомобиля ГАЗ-2217, по предварительным данным, объезжая припаркованный на обочине автомобиль, выехал на встречную полосу движения и на ней столкнулся с автомобилем «Ауди», за рулем которого находился боец спецназа. Полицейский от полученных травм скончался на месте.

Другие подробности пока не сообщаются, проводится расследование.