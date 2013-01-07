Самолет Boeing совершил вынужденную посадку в Сочи

Самолет Boeing-737-500 авиакомпании «Дон-Авиа» сегодня утром совершил вынужденную посадку в Сочи. Авиалайнер выполнял рейс Сочи-Ереван, вылетел из Сочи в 07:15 мск. Но в полете экипаж обнаружил незначительную неисправность оборудования и принял решение совершить вынужденную посадку.

Из-за технической неполадки вернулся в аэропорт вылета. Находившиеся на борту самолета 81 пассажир, в том числе 12 детей, и 5 членов экипажа не пострадали.

В Сочи неисправность была устранена силами специалистов «Дон-Авиа».