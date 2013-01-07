Полонский вновь заявил о своей невиновности

Арестованный в Камбодже бизнесмен Сергей Полонский заявил о своей полной невиновности, отметив, что, если бы признал свою вину, его сразу же отпустили бы на свободу.

«Буду добиваться прокурорского расследования, - написал основатель компании Mirax Group. - Мог бы выйти на свободу через 15 минут, если бы признал свою вину. Но выйду только в случае моего полного оправдания, поскольку в случившемся НЕ виновен».

Как ранее писали «АН-онлайн», в компании «Поток» объяснили, что Сергей Полонский с друзьями отмечал Новый год на одном из необитаемых островов в Камбодже. Праздничные фейерверки привлекли внимание военных, чья база располагалась на соседнем острове. Приехавшие военные потребовали у отдыхающих документы, которых у них на острове не оказалось. После чего Полонский предложил военным отвезти его на остров, где он проживает. Военные «в грубой форме отказали и силой увезли на военную базу для выяснения личности».

У камбоджийской полиции несколько иное видение ситуации. По ее данным, россияне угрожали ножами экипажу судна, которое доставило их на необитаемый остров, где они потом были арестованы. Прокурор Сиануквиля сообщил, что россиянам предъявлены обвинения в умышленном насилии и незаконном лишении свободы.

Вместе с Полонским в тюрьме остаются также Константин Баглай и Александр Карачинский. Российское консульство держит контакт с арестованными. В нем заявили, что всем троим грозит до трех лет лишения свободы. Суд состоится не ранее вторника 8 января.