В крупном ДТП на Качугском тракте пострадали пятеро детей

Пятеро детей в возрасте от 4 до 13 лет пострадали 6 января в ДТП в Иркутской области на 16 километре Качугского тракта. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», 32-летняя женщина не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двигавшимся навстречуи легковым автомобилем Reno («Рено).

Всего женщина, стаж вождения у которой не более двух лет, перевозила в «семерке» семерых пассажиров. В результате столкновения пострадала сама водитель и пятеро детей. Двое из них - серьезно.

Водитель и пассажир «Рено» серьезных травм не получили. После осмотра медиками они отпущены домой. Водитель иномарки был трезв.

В отечественной «семерке» детские удерживающие устройства отсутствовали, и дети не были пристегнуты штатными ремнями безопасности. Проводится расследование.