В Казастане пять человек погибли в ДТП

В Акмолинской области Казахстана в воскресенье вечером на 45-м км автодороги "Астана-Коргалжын" произошло ДТП, при столкновении двух иномарок погибли пять человек, причины аварии выясняются.

В ДТП попали автомобили "Мерседес" и "Тойота, на месте аварии работали 3 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Акмолинской области МЧС республики Казахстан.