В Коми пять населенных пунктов остались без энергоснабжения, всего в Удорском районе Республики Коми в понедельник ночью остались без света около 600 человек, нарушение подачи электроэнергии произошло в 2.18 по местному времени.

Начаты аварийно-восстановительные работы, их завершение планируется к 14.00 мск понедельника, причины аварии не названы.