В Коми пять населенных пунктов остались без энергоснабжения
7 января 2013, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
7 января 2013, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
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