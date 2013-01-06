Сегодня ДТП произошло в Москве на Калужском шоссе, погибли женщина и ребенок, ДТП произошло около 16.00 мск, 38-м километре Калужского шоссе Renault врезался в столб, потерпевшие - женщина, управлявшая иномаркой и ребенок 11 лет.

Ребенок 5-6 лет госпитализирован, причины ДТП и личности погибших выясняются, на месте ДТП работают сотрудники ДПС и МЧС.