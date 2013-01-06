Полонскому грозит до трех лет тюрьмы

Задержанным в камбоджийском городе Сиануквиль россиянам Константину Баглаю, Александру Карачинскому и Сергею Полонскому грозят «от года до трех лет» тюремного заключения.

Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Камбодже Павел Сеськанов. «В настоящее время трое россиян задержаны и находятся в тюрьме города Сиануквиль. Прокурор Сиануквиля пока продлил срок ареста на неизвестный период. В ближайшее время ожидается решение суда», - указал российский дипломат. Точная дата судебного заседания пока неизвестна.



«Полонскому, Баглаю и Карачинскому вменяются две статьи – это умышленное причинение физического вреда здоровью и незаконное удержание людей, - сообщил Сеськанов. - С данными обвинениями россияне не согласны и считают себя невиновными». Касаясь условий содержания россиян в Сиануквиле, консул отметил, что «они находятся в тюрьме в нормальных условиях», сообщает vz.ru.



«Я их посещал, никаких привилегий никому не предоставлено, они сидят в отдельной камере в нормальных условиях. Жалоб и замечаний в отношении условий содержания у задержанных россиян нет», - подчеркнул российский дипломат.

Ранее «АН» сообщали: в пятницу западная пресса сообщила, что в камбоджийском городе Сиануквиль полиция арестовала российского бизнесмена, президента компании "Миракс Групп", Сергея Полонского и еще двух граждан России. На странице бизнесмена Сергея Полонского в Facebook появился пост, в котором разъясняется ситуация в Камбодже.