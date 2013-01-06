В Пулково экстренно вернулся Airbus A320

Экстренную посадку в аэропорту «Пулково» совершил Airbus A320 авиакомпании «Россия», вылетевший сегодня днем из Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Через 20 минут после взлета сработал датчик гидросистемы.

Хотя каждый самолет оснащен тремя гидросистемами, которые дублируют и резервируют друг друга, обеспечивая бесперебойную подачу давления гидрожидкости ко всем системам-потребителям, пилот все равно принял решение вернуться. Внеплановая посадка произведена в штатном режиме, сообщает kp.ru. Угрозы жизни и здоровью пассажиров не было.

Проводится проверка всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время пассажиров отправят во Франкфурт резервным бортом.