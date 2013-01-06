Водитель разбившегося в Альпах снегохода был пьян

Водитель разбившегося на горной трассе в Альпах снегохода с русскими туристами Азат Агафаров и сидевший за ним пассажир были пьяны. Причиной аварии называют превышение скорости на сложном участке дороги.

Прокуратура Италии разрешила выдачу российской стороне тел пятерых погибших при катастрофе снегохода в итальянских Альпах туристов с Кубани, сообщили в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.

«Тела будут доставлены на родину ориентировочно через пять суток в связи с оформлением необходимых документов и подготовкой тел к транспортировке», - сказал заместитель главы регионального министерства Петр Бобрий.



По его словам, пострадавший в ходе инцидента кубанский турист находится в реанимации, поэтому итальянские медики не разрешают его транспортировку в ближайшее время.



Как ранее сообщали «АН», на Кубани для справок о погибших и пострадавших в Альпах российских туристах открыта горячая линия. Пятеро из шести погибших в ночь на субботу на горнолыжном курорте Чермис и один выживший были жителями Краснодарского края.