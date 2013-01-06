Стала известна причина смерти мужчины в казанском отделе полиции

Врачи установили предварительную причину смерти 29-летнего мужчины в казанском отделе полиции «Савиново». Он умер от кровоизлияния поджелудочной железы на фоне злоупотребления спиртными напитками.

В 15-й городской больнице было проведено вскрытие тела, которое показало, что смерть наступила от геморрагического панкреонекроза, сообщает kp.ru .



Ранее «АН» сообщали: в отдел полиции «Савиново» УМВД России по Казани был доставлен мужчина по подозрению в нанесении побоев сожительнице.