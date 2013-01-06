В Иркутске задержан самолет из-за сообщений о терракте

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, был задержан сегодня в аэропорту вылета почти на три часа из-за ложного сообщения одного из пассажиров об угрозе взрыва судна.

На борту судна, готовящегося выполнить рейс № 777 «Иркутск – Москва», один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно. Вмешавшиеся члены экипажа попытались успокоить мужчину, но он не унимался, сообщив при этом об угрозе взрыва самолета.



Воздушное судно было тщательно обследовано специалистами-взрывотехниками и кинологами, но взрывчатых устройств или веществ они не обнаружили, сообщает МВД России.

В результате вылет самолета задержался почти на три часа. Предполагаемый виновник происшествия, 45-летний московский инженер, задержан.