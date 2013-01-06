В казанском отделе полиции скончался сильно пьяный мужчина
6 января 2013, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
В отдел полиции «Савиново» УМВД России по Казани был доставлен мужчина по подозрению в нанесении побоев сожительнице. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В фойе отдела полиции он рукой разбил оконное стекло, после чего ему стало плохо, была вызвана «скорая». Прибывшие через 40 минут медики не смогли спасти мужчину, и он скончался.
Причина смерти выясняется, сообщают в МВД.
Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали сотрудники аппарата МВД по Республике Татарстан.