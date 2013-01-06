В центре Владивостока автомобиль взлетел на воздух

Во Владивостоке взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, припаркованный у магазина «Престиж». В результате один человек получил ранения — водителя джипа госпитализировали.

В настоящий момент на месте взрыва работает полиция. Движение в центре Владивостока затруднено. Скорее всего, предполагают правоохранители, машина была заминирована. От взрыва в кондитерском магазине "Престиж", рядом с которым в момент взрыва находился автомобиль, выбило стекла. Магазин к неудовольствию прохожих закрылся. К произошедшему уделяется пристальное внимание, так как взрыв произошел в стратегически важном месте города. Рядом находится Краевая больница, неподалеку - здание ФСБ. В другой стороне - Покровский храм, в котором в рождественский сочельник проходила служба.