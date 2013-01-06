Более шести тысяч жителей Долгопрудного остались без воды

Авария оставила без воды более шести тысяч жителей города Долгопрудный Московской области. Как сообщили в МЧС России, сегодня рано утром в городе прорвало трубу холодного водоснабжения.

На месте происшествия работают специалисты, которые делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в максимально короткие сроки.

На место аварии направлена ОГ ГУ МЧС России по Московской области, ОГ Долгопрудненского гарнизона пожарной охраны.



Работают 3 бригады ЖКХ МУП «Инженерные сети». Ориентировочное время восстановления ХВС 18.00 06.01.2013г.

Привлекаемые силы и средства: 26 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС: 10 человек, 4 единицы техники.

Подвоз воды для технических нужд осуществляет МУП «Инженерные сети» (2 автоцистерны) и ПЧ-73 (1 АЦ, 2,5 куб.м).

Администрацией г.о. Долгопрудный организован подвоз питьевой воды (2 автомобиля, по 5 куб. м).

В МЧС заверили, что в зоне отключения нет ни одного социально значимого объекта.