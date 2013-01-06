В Якутии введен режим ЧС: волки обнаглели

В Якутии в связи резким увеличением численности волков введен режим чрезвычайной ситуации. Начиная с 15 января, в республике будет объявлен трехмесячный период по борьбе с волками.

Такое решение принял глава республики Егор Борисов.

Профильным министерствам и ведомствам поручено сформировать специализированные бригады охотников-волчатников и обеспечить их всем необходимым для успешной охоты.



За каждую добытую шкуру охотники получат денежное вознаграждение, а также будут установлены три специальные премии, размер которых составит шестизначную сумму. Ее точный размер установит правительство республики.

Отстрел волков отменят, когда численность волков сократится до 500 особей.



Сейчас численность волков в Якутии превышает 3,5 тысячи, а их, по расчетам ученых, не должно превышать 500 особей. Одной из главных причин увеличения числа нападений волков на домашних животных, как считают специалисты, стало сокращение численности их основного кормового ресурса — зайца-беляка в основных ареалах обитания волчьих стай.

В 2012 году в регионе по вине волков пало 313 табунных лошадей и 16 111 домашних оленей. Особенно большие потери понесли оленеводческие хозяйства Алданского, Кобяйского, Нерюнгринского, Томпонского и Эвено-Бытантайского улусов.