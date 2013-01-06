На юго-востоке Москвы погибли женщина и ребенок, трое ранены

Накануне вечером на Рязанском проспекте автомобиль «Крайслер», в котором они ехали, столкнулся с «Сузуки». Еще три человека из последней машины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудник академии ФСБ подозревается в том, что спровоцировал аварию. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, за рулем "Крайслера", который выехал на встречку, сидел 49-летний начальник отделения академии ФСБ России. Погибшие женщина и ребенок также находились в "Крайслере". Проводится проверка, причины аварии устанавливаются.

За несколько часов до этого на северо-востоке столицы произошли две серьезных аварии, в которых были повреждены в общей сложности 14 машин. Два ДТП случились на внутренней стороне МКАД из-за того, что дорога там была покрыта льдом.