В Сургуте два десятка несовершеннолетних преступников сбежали из школы
6 января 2013, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что специальную общеобразовательную школу закрытого типа самовольно покинули 23 воспитанника. Учреждение находится в района аэропорта «Сургут».
Там обучаются дети, совершившие правонарушения и не достигшие возраста уголовной ответственности.
Мальчики от 15 до 17 лет перелезли через ограждение и сбежали. Все они из разных городов Югры. 10 беглецов вернулось.
До позднего вечера в школе работала следственно-оперативная группа и руководители отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Сургуту. Территорию обследовали кинологи с собаками, сообщает sitv.ru . Поиски сбежавших воспитанников спецшколы продолжаются.