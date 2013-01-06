В Сургуте два десятка несовершеннолетних преступников сбежали из школы

В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что специальную общеобразовательную школу закрытого типа самовольно покинули 23 воспитанника. Учреждение находится в района аэропорта «Сургут».

Там обучаются дети, совершившие правонарушения и не достигшие возраста уголовной ответственности.

Мальчики от 15 до 17 лет перелезли через ограждение и сбежали. Все они из разных городов Югры. 10 беглецов вернулось.

До позднего вечера в школе работала следственно-оперативная группа и руководители отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Сургуту. Территорию обследовали кинологи с собаками, сообщает sitv.ru . Поиски сбежавших воспитанников спецшколы продолжаются.