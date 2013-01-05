В Челябинской области подростки насмерть отравились угарным газом

Сегодня в одном из заброшенных домов города Усть-Катав обнаружены тела 15 и 16-летнего подростков, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, подростки пришли в дом для распития спиртного. Они затопили печь, у которой перекрыли вытяжную трубу для быстрого прогрева помещения", - говорится на сайте СКР.

Причиной смерти подростков предварительно названо отравление угарным газом, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.