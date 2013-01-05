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В Челябинской области подростки насмерть отравились угарным газом

5 января 2013, 21:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области подростки насмерть отравились угарным газом
Сегодня в одном из заброшенных домов города Усть-Катав обнаружены тела 15 и 16-летнего подростков, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.
 
"По предварительным данным, подростки пришли в дом для распития спиртного. Они затопили печь, у которой перекрыли вытяжную трубу для быстрого прогрева помещения", - говорится на сайте СКР.
 
Причиной смерти подростков предварительно названо отравление угарным газом, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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