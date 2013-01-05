В Ижевске в кафе торгового центра "Столица" произошел взрыв газового баллона
5 января 2013, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
5 января 2013, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
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