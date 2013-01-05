В Ижевске сегодня вечером, около 19:07 по местному времени в торгово-развлекательном центре "Столица" в кафе "Фатима" произошел взрыв газового баллона, обрушился подвесной потолок, пострадала женщина, она госпитализирована.

По данным пресс-службы ГУМЧС по Удмуртии, произошла разгерметизация баллона с углекислотой, потерпевшая сотрудница кафе "Фатима" с травмами легкой степени тяжести в городскую клиническую больницу №7.

На место происшествия незамедлительно выехали руководство Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, силы и средства ижевского гарнизона пожарной охраны, сотрудники МВД по Удмурткой Республике и бригады скорой медицинской помощи, всего 72 человека, 28 единиц техники.

Из ТЦ "Столица" проведена эвакуация посетителей и работников, баллон отправлен на экспертизу, в 20 часов 15 минут ТРЦ продолжил работу в штатном режиме.