В США в пригороде Денвера неизвестным мужчиной захвачены заложники

В США, в пригороде Денвера, штат Колорадо, неизвестным мужчиной захвачены заложники, события разворачиваются в городке с названием Аврора, по предварительным данным, у вооруженного мужчины в заложниках два или четыре человека.

СМИ США передают, что сотрудники полиции и спецназа оцепили и дом, где захвачены люди, и жилой квартал.Начаты переговоры с захватчиком людей, однако об их результатах пока не известно.

Очевидцы рассказали телеканалам США, что мужчина вошел в дом, после чего были слышны выстрелы.