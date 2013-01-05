Задержана виновница пожара в петербургской больнице, где погибли люди

В Петербурге задержана предполагаемая виновница пожара в приемном отделении Покровской больницы на Большом проспекте, 85, Васильевского Острова накануне ночью, в результате которого погибли три человека.

Причина возгорания уже озвучена: окурок, брошенный в кладовой приемного покоя, где хранились матрасы, пьяной 43-летней уборщицей питерского вуза, как сообщает главк МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Одним из погибших в ночном пожаре в Покровской больнице стал муж курильщицы, которую считают виновницей происшествия, сообщает Фонтанка.ру. Помимо него, погибли еще двое.

"АН" писали, что около 23 часов 4 января 2013 года, в Покровской больнице на Васильевском острове произошел пожар, в результате которого три человека погибли. Возбуждено уголовное дело.

Эвакуировать пришлось пациентов с нескольких этажей больничного здания, однако на месте скончалось двое, еще один человек умер уже в НИИ Джанелидзе. Причина смерти, по предварительным данным, отравление угарным газом.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.