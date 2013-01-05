Власти Кубани окажут помощь родственникам погибших в Альпах

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев выразил и соболезнования родственникам погибших и пострадавших на высокогорном курорте Италии кубанских туристов и пообещал обеспечить им всю необходимую помощь.

"Конечно, при необходимости мы окажем семьям погибших любую помощь – и психологическую, и организационную, и другую," – сказал Александр Ткачев, передает пресс-служба кубанского губернатора. Он отметил также, что для оперативной помощи, кроме федерального, создан краевой штаб.

"АН" писали, что кубанский главк МЧС России открыл "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших в Альпах и организовал с ними работу психологов. Выжившего в катастрофе кубанца итальянские врачи не рекомендуют транспортировать в Россию из-за травмы позвоночника.

Напомним, на севере Италии в ночь на субботу разбились на снегоходе восемь россиян, шестеро из них скончались. Пятеро погибших и один выживший в катастрофе являются жителями Кубани. В Италии они отдыхали по путевкам, приобретенным у российского туроператора.