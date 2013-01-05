Выжившего в трагедии в Альпах краснодарца в Россию везти не будут. ВИДЕО

На Кубани с родственниками погибших в Альпах сегодня туристов работают психологи МЧС. "АН" писали, что дополнительную информацию о погибших и пострадавших можно получить по телефону горячей линии: 8(861) 268-64-40.

Доставкой тел погибших занимается страховая компания "Альфа-Страхование". Пострадавший мужчина из станицы Северской находится в больнице в Италии. По словам медиков, на данный момент его транспортировать не целесообразно из-за травмы позвоночника. Об этом в субботу сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Татьяна Кобзаренко.