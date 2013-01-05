Борт МЧС России доставит из Москвы в замерзающую Туву 200 печей из Росрезерва

Из Москвы в воскресенье самолётом Ил-76 МЧС России будут доставлены в Республику Тыва ещё 194 печи для населения, оставшегося без теплоснабжения накануне нового года. "АН" писали, что спасатели уже отправляли "буржуйки" замерзающим 24 декабря.

В населённом пункте Хову–Аксы Чеди-Хольского района по настоящее время продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. В течение минувших суток в посёлок бортом МЧС России из Красноярска доставлено 60 печей, установлено 25 радиаторов отопления в центральной клинической больнице, выдано и установлено 11 печей (всего выдано 399, установлено 222 печи).

Населению оказывается психологическая помощь.

С 5 января работы на водоводе от бойлерной № 1 до распределительного колодца по замене участка протяженностью 180 м продолжены.

В настоящее время к проведению работ от МЧС России привлечено 293 человека, 59 единиц техники.