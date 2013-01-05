Авиакатастрофа во Франции: погибли все находившиеся на борту

На юго-востоке Франции в субботу произошла авиакатастрофа в районе аэропорта Гренобля. Потерпел крушение небольшой туристический самолет, в результате чего погибли пять человек. Национальность погибших пока не установлена.

Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета. По словам очевидцев, лайнер стремительно стал терять высоту, передает ИТАР-ТАСС. Он врезался в холм в районе городка Сен-Пьер-де-Бресье, после чего загорелся.

Воздушное судно, на борту которого находилось 5 человек, включая экипаж, направлялось в Марокко, совершив промежуточную посадку в Испании.

Ведется расследование происшествия.

"АН" писали, что накануне в Венесуэле в результате крушения пропал небольшой самолет с наследником итальянского Дома моды и еще 5-ю людьми на борту.