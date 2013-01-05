В Туве возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли полицейские

В Туве возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли четверо, по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Об этом сообщает пресс-служба СКР. "АН" писали, что сегодня на 231 километре автотрассы "Кызыл-Тээли" произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли 4 человека, 8 получили ранения.

Следственный комитет уточняет, что в дорожной аварии участвовал служебный автомобиль марки ВАЗ-2107 МО МВД РФ "Дзун-Хемчикский" и "Honda Odyssey".

"Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли 4 человека, среди них 2 полицейских. Еще 8 человек госпитализированы в Дзун-Хемчикскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.