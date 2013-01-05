В Туве 8 человек пострадали, четверо погибли в субботу днем в результате лобового столкновения двух "легковушек"в Дзун-Хемчикском районе на 231 км автодороги "Кызыл-Тээли", передает республиканский главк МЧС РФ.

Пострадавшие госпитализированы в больницу города Чадан. На месте были проведены аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств пожарных.

По предварительным данным пресс-центра МВД РФ, водитель Honda Odyssey выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и совершил лобовое столкновение с полицейской машиной "ВАЗ-2107". В результате погибли все в "семерке".

В связи с этим ЧП МЧС открыта горячая линия: 8 (39422) 9-99-99.

Фото места происшествия пресс-службы главка МЧС РФ по Республике Тыва.