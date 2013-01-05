На Кубани открыта горячая линия из-за гибели россиян в Альпах. ВИДЕО

На Кубани для справок о погибших и пострадавших в Альпах российских туристах открыта горячая линия. "АН" писали, что пятеро из шести погибших в ночь на субботу на горнолыжном курорте Чермис и один выживший были жителями Краснодарского края.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(861)268-64-40, сообщили в краевом ГУ МЧС.

"По уточнённым данным, погибли две женщины 1964 и 1988 годов рождения из ст.Северской, молодой человек 1996, женщина 1967 и мужчина 1952 годов рождения из Краснодара. Ещё один мужчина из станицы Северской ранен, его состояние медики оценивают как «средней тяжести»", - говорится в сообщении кубанского главка МЧС.

Напомним, МИД РФ сообщил также о "горячей линии" в Генконсульстве РФ в Милане.

напомним, в результате аварии снегохода на итальянском горнолыжном курорте Чермис в области Трентино-Альто-Адидже ночью погибли шестеро российских туристов, еще двое получили серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Тренто.

Погибли Рафиля Пшеничная, работавшая в туристическом секторе Италии и краснодарцы: сын и мать Денис и Ирина Кравченко, Вячеслав Швецов, дочь и мать Юлия и Людмила Юдины. В больнице Тренто находится он и Борис Юдин из ст. Северской - отец и муж погибших Людмилы и Юлии, а также Азат Ягафаров - работник сферы туризма, управлявший снегоходом.

По первым выводам следствия, трагедия произошла из-за превышения скорости на опасном горном участке. Не исключается также версия технической неисправности транспортного средства.