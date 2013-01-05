Найдена мать, грудной девочки, обнаружнной в Каргополе на берегу Онеги в мороз

В Архангельской области расследуется уголовное дело о покушении на убийство грудного младенца в городе Каргополе перед Новым годом. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"АН" писали, что 31 декабря 2012 года в полицию Каргополя обратилась женщина, которая сообщила, что возле дома на берегу реки Онега она обнаружила утром пакет, в котором находилаь месячная девочка.

За покушение на убийство ребенка было возбуждено дело и полиция начала следственно-оперативные мероприятия в ходе которых было установлено, что женщина, обнаружившая ребенка, и есть мать девочки.

"Свой поступок она объяснила, что о ее беременности никто не знал, за медицинской помощью она не обращалась. Для того, чтобы получить документы на ребенка, она выдумала историю с обнаружением пакета с младенцем, надеясь в последующем удочерить девочку", - говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.