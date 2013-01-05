МИД РФ о гибели россиян в северо-итальянских Альпах

Сразу после получения информации о трагедии на высокогорном курорте Чермис от итальянских властей Генконсульство России в Милане установило контакт с полицией, турфирмой "Данко трэвел" и больницей, куда доставлены выжившие россияне.

Об этом в субботу сообщает пресс-центр МИД РФ. Трагедия произошла 5 января около часа ночи по московскому времени (4 января 22 часа по местному времени) в итальянских Альпах в местечке Чермис (провинция Тренто), находящемся в северо-восточной части Италии. В результате аварии снегохода погибли шесть граждан Российской Федерации. Двое в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Российское дипломатическое ведомство сообщает, что по предварительным данным следствия, трагедия произошла по причине превышения скорости снегохода на опасном участке горной дороги, рассматривается и версия технической неисправности транспортного средства.

"АН" писали, что имена погибших и пострадавших обнародованы.

МИД РФ напоминает, что телефон горячей линии Генконсульства России в Милане для получения дополнительной информации: + 39-335-549-79-74.