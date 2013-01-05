Возбуждено дело по факту гибели людей при пожаре в питерской больнице

В Санкт-Петербурге по факту гибели людей при пожаре в приемном покое Покровской больницы в ночь с пятницы на субботу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

5 января 2013 года, 13:13

Дело возбуждено по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

" По версии следствия, около 23 часов 4 января 2013 года, в приемном покое Покровской больницы, расположенном в доме 85 по Большому проспекту Васильевского острова произошел пожар, в результате которого погибли три человека и один человек, в тяжелом состоянии, госпитализирован", - говорится в сообщении СКР.

В ходе расследования будет дана оценка действиям всех лиц ответственных за противопожарную безопасность.