Возбуждено дело по факту гибели людей при пожаре в питерской больнице
5 января 2013, 13:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге по факту гибели людей при пожаре в приемном покое Покровской больницы в ночь с пятницы на субботу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
5 января 2013 года, 13:13
Дело возбуждено по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
" По версии следствия, около 23 часов 4 января 2013 года, в приемном покое Покровской больницы, расположенном в доме 85 по Большому проспекту Васильевского острова произошел пожар, в результате которого погибли три человека и один человек, в тяжелом состоянии, госпитализирован", - говорится в сообщении СКР.
В ходе расследования будет дана оценка действиям всех лиц ответственных за противопожарную безопасность.