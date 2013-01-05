СКР назвал предварительную причину железнодорожной катастрофы в Приамурье

По предварительным данным причиной схода 26 вагонов на 2211 километре перегона Ларба-Эльгакан Дальневосточной железной дороги утром субботы стал дефект железнодорожного полотна.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Проверка ведется следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"АН" писали, что сегодня утром в Приамурье сошел с рельсов пустые цистерны 13 из которых перевернулись. Было повреждено 100 метров железнодорожного полотна. Движение поездов было приостановлено. К 11:00 мск полотно восстановили.

Напомним, ночь на 31 января сход вагонов в Тындинском районе закончился не так благополучно: погиб человек, двое раненых. Дальневосточное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по этому инциденту.