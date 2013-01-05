Обнародованы имена погибших и пострадавших в Альпах россиян. ВИДЕО

Официально подтверждено, что в итальянских Альпах разбились восемь граждан России. Приводятся имена погибших и пострадавших. Для получения дополнительной информации генконсульство РФ в Милане открыло линию экстренной связи: + 39 3355497974.

Погибли:

Кравченко Денис, 05.06.1996 г.р.,

Кравченко Ирина, 28.04.1967 г.р.,

Слепцов Вячеслав, 30.04.1960 г.р.,

Юдина Юлия, 28.03.1988 г.р.,

Юдина Людмила, 10.08.1964 г.р.,

Пшеничная Рафиля, 18.04.1960 г.р.

Пострадали 47-летний Борис Юдин и 58-летний Азат Ягафаров.

"АН" писали, что российские туристы возвращались после ужина в высокогорном четырехзвездночном отеле "Спортинг" , ехали с вершины в деревню Кавелезе, где проживали туристы, на снегоходе, он сорвался со скалы. Шестеро погибли. Пострадавшие военным вертолетом доставлены в госпиталь в Тренто. Отметим, что среди погибших 16-летний парень.

Согласно полученным данным, пятеро погибших и один выживший в катастрофе являются жителями Краснодара. Они находились в Италии по путевкам, приобретенным у туроператора "Данко трэвел". Все они застрахованы.

"Остальные двое работали в Италии в сфере оказания туристических услуг", - рассказал "России 24" генеральный консул РФ в Милане Алексей Парамонов.

Как сообщают СМИ, Азат Ягафаров и Рафиля (Раиса) Пшеничная являются совладельцами отеля".

По предварительным данным, трагедия произошла по причине превышения скорости снегохода на опасном участке горной дороги. Рассматривается версия и о технической неисправности транспортного средства.

"Сразу после получения информации о случившемся от итальянских властей Генконсульство России в Милане установило контакт со следственными органами, которые ведут расследование обстоятельств трагедии, с представителем туркомпании "Данко трэвел" в Италии, а также с администрацией больницы, куда были доставлены двое выживших россиян. По предварительным данным их состояние оценивается как средней тяжести. Делается все необходимое для оказания им квалифицированной медицинской помощи", - отметили в консульском отделе посольства РФ в Риме.