МЧС: полотно железной дороги после катастрофы восстановлено в Приамурье
5 января 2013, 11:04 [ «Аргументы Недели. Благовещенск» ]
В Амурской области на пострадавшем участке железной дороги в Тындинском районе восстановлено железнодорожное полотно. Пассажирский поезд № 76 сообщением "Москва - Нерюнгри" вышел со станции Лопча.
"В 09:38 московского времени поезд прошел аварийный участок и следует в пункт назначения", - сообщает приамуркий главк МЧС РФ.
"АН" писали, что утром субботы в Тындинском районе произошел сход с путей 27 цистерн, в результате чего было повреждено 100 м железнодорожного полотна. За пассажирами поезда "Москва - Нерюнгри" выслали 7 автобусов.
Напомним, в ночь на 31 января сход вагонов в Тындинском районе закончился не так благополучно: погиб человек, двое раненых.