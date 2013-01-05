МЧС: полотно железной дороги после катастрофы восстановлено в Приамурье

В Амурской области на пострадавшем участке железной дороги в Тындинском районе восстановлено железнодорожное полотно. Пассажирский поезд № 76 сообщением "Москва - Нерюнгри" вышел со станции Лопча.

"В 09:38 московского времени поезд прошел аварийный участок и следует в пункт назначения", - сообщает приамуркий главк МЧС РФ.

"АН" писали, что утром субботы в Тындинском районе произошел сход с путей 27 цистерн, в результате чего было повреждено 100 м железнодорожного полотна. За пассажирами поезда "Москва - Нерюнгри" выслали 7 автобусов.

Напомним, в ночь на 31 января сход вагонов в Тындинском районе закончился не так благополучно: погиб человек, двое раненых.