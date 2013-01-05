Возбуждено дело по факту гибели человека при сходе состава с путей в Приамурье

Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР по факту крушения грузового поезда в Амурской области возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Об этом в субботу, 5 января сообщает пресс-служба СКР.

"АН" писали, что в ночь на 31 декабря 2012 года в районе 143 км железнодорожных подъездных путей "Улак-Эльга" в Амурской области произошел сход 14 вагонов и вагона платформы грузового поезда. В результате крушения погиб 1 человек, двое получили телесные повреждения.

"Следствием установлено, что грузовой поезд отправился 30 декабря 2012 года с 242 км подъездных путей в составе 14 груженных углем вагонов, тепловоза и вагона-платформы с прикрепленным наверху бытовым помещением, в котором находилось 3 работников ОАО «Мечел Транс Восток». В пути следования из-за возникших неисправностей была произведена замена тепловоза и локомотивной бригады", - говорится в сообщении СКР.

При дальнейшем движении состава на спуске не сработала тормозная система, а затем вагон-платформа опрокинулась, стащив с пути грузовые вагоны.

В качестве основных версий произошедшего крушения следствие рассматривает две: нарушения, допущенные при формировании подвижного состава как в пункте отправления, так и в месте замены тепловоза, а также нарушения требований безопасности при эксплуатации и движении грузового поезда в пути следования.

Расследование уголовного дела продолжается.