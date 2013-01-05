Трагедия в итальянских Альпах: все 6 погибших - россияне. ВИДЕО

Все шестеро погибших в ночь на субботу на горнолыжном курорте Чермис в северо-итальянских Альпах - граждане РФ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию российского генконсульства в Милане.

"АН" писали, что группа туристов спускалась на моторном многоместном снегоходе с прицепом из ресторана на высоте 2000 м в деревню Кавалезе. Снегоход перевернулся, люди упали с высоты 100 м.



По одной из версий, в темноте управлявший транспортным средством водитель ошибся и вместо разрешенного освещенного спуска оказался на крутом склоне. В результате снегоход вылетел за ограждения и перевернулся.



Спасатели обнаружили тела шести погибших - четырех мужчин и двух женщин. Еще двое пассажиров - граждане России - получили серьезные травмы и доставлены вертолетом в местные больницы.