В Югре столкнулась "Газель" с автобусом: трое погибли, ранены пятеро
5 января 2013, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Ханты-Мансийском автономном округе утром субботы столкнулась маршрутная ГАЗель и рейсовый автобус Hyundai, следовавший сообщением Мегион – Нижневартовск. По предварительным данным 3 человека погибли, 5 ранены.
Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает главк МЧС Югры. ДТП произошло в 8:15 мск на 200 километре трассы Сургут-Нижневартовск.
В автобусе в момент аварии находились 12 человек, в ГАЗели - 6.