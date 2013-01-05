В Ханты-Мансийском автономном округе утром субботы столкнулась маршрутная ГАЗель и рейсовый автобус Hyundai, следовавший сообщением Мегион – Нижневартовск. По предварительным данным 3 человека погибли, 5 ранены.

Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает главк МЧС Югры. ДТП произошло в 8:15 мск на 200 километре трассы Сургут-Нижневартовск.

В автобусе в момент аварии находились 12 человек, в ГАЗели - 6.