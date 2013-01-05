Железнодорожная катастрофа: пассажиров поезда Москва-Нерюнгри везут автобусами

В Приамурье семь автобусов - четыре автобуса АТП "Тындинское" и три - РЖД - выехали за пассажирами поезда Москва-Нерюнгри, задержанного из-за схода 27 цистерн. Сейчас поезд из столицы находится на станции Лопча.

В вагонах - 154 пассажира, в том числе 19 детей. До г. Тынды следуют 128 человек, до ст. Нерюнгри - 21 человек, до ст. Золотинка - 5 человек. Об этом сообщает амурский главк МЧС России.

Их автобусами доставят в Тынду. Оттуда пассажиры на ближайших поездах будут направлены к местам следования.



"АН" писали, что утром субботы в Тындинском районе Амурской области сошли с рельсов цистерны грузового поезда. 13 из них перевернулись. Повреждено 100 метров ж/д полотна. Из-за аварии поезда ходят с большими задержками. Спасатели обещают ликвидировать последствия к 11 часам мск.