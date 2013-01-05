27 цистерн сошли с рельсов и перевернулись в Амурской области. ВИДЕО

В Амурской области в ночь на субботу в Тындинском районе на перегоне Ларба – Эльгакан вблизи железнодорожного моста через ручей Аручи сошли с рельсов 27 пустых цистерн, 13 из них лежат на боку. В составе грузового поезда 81 порожняя цистерна.

Поезд следовал со станции Тында на станцию Хани Республики Саха (Якутия).



"При аварии сбита одна опора вспомогательной сети, от которой запитаны сигнальные точки перегона Ларба – Эльгакан, разрушено 100 м железнодорожного полотна. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации последствий ЧС привлечено 82 человека, 5 ед. техники, работает аварийно-восстановительный поезд, прибывший со ст. Тында, на подходе – аварийно-восстановительный поезд ст. Юктали", - сообщила пресс-служба амурского главка МЧС РФ.

По предварительной информации, необходимое время для ликвидации последствий аварии - 24 часа. Задержан пассажирский поезд №76 сообщением Москва - Нерюнгри.

Погибших и пострадавших нет. На 11:00 мск планируется восстановление железнодорожного полотна.