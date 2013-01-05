Разбившиеся насмерть на снегоходе в Альпах туристы могут быть россиянами
5 января 2013, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
В итальянских Альпах накануне вечером на высоте примерно 2 тысячи метров между горными местечками Алберги-дель-Чермиз и Досс-дей-Лорези в области Трентино-Альто-Адидже разбились на снегоходе туристы из Восточной Европы.
Четверо мужчин и две женщины погибли, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. Итальянские СМИ в ночь на субботу сообщили, что туристы возможно из России или Польши.
Как сообщили представители альпийской службы горных спасателей, туристы взяли напрокат снегоход и отправились на ночную прогулку по неосвещенной трассе. Снегоход перевернулся и вылетел за пределы трассы, а находившиеся в нем люди упали с высоты около 100 метров и разбились.
Двое раненых туристов в крайне тяжелом состоянии на военном вертолете были доставлены в больницы городов Кавалезе и Тренто.