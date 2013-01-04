В Казахстане пожарные тушат пожар в пассажирском поезде, поезд, сообщением Атырау-Мангышлак, загорелся на западе Казахстана в Атурауской области, точной информации о пострадавших и возможных жертвах ЧП пока нет, информируют СМИ Казахстана.

К поезду прибыли пожарные с узловой станции Макат.