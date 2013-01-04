В Москве потушен пожар в театре имени С.В. Образцова

В Москве потушен пожар в театре кукол имени С.В. Образцова, возгорание произошло сегодня днем в подвальном помещении в пристройке к театру, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сотрудники МЧС потушили пожар по адресу Садовая-Самотечная улица, дом 3, площадь пожара составила 15 квадратных метров, причины пожара выясняются.